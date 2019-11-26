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Тольяттиазот вновь обжалует обвинительный приговор бывшим менеджерам компании

ТОЛЬЯТТИ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 ноября, Самарский областной суд подтвердил приговор Комсомольского районного суда г. Тольятти по уголовному делу в отношении бывших руководителей ОАО "Тольяттиазот".

В заявлении, размещенном на сайте предприятия в связи с решением суда, сообщается: ПАО "ТОАЗ" повторно заявляет о категорическом несогласии с обвинительным приговором, считает его не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в ходе судебного процесса.

Кроме того, приговор  вынесен с грубыми нарушениями требований уголовного-процессуального законодательства РФ. Как было заявлено ранее, этот приговор — явная судебная ошибка. Столь же ошибочно и определение апелляционной инстанции.

"ПАО "ТОАЗ" вынуждено констатировать, что Самарский областной суд, как ранее и Комсомольский районный суд г. Тольятти, не смог (или не захотел) увидеть в данном уголовном деле признаков недобросовестного поведения миноритарного акционера Общества (АО "ОХК "Уралхим"). В результате — рейдерские действия акционера-конкурента получили легальную судебную защиту", — говорится в заявлении.

"Более того, в ходе судебных заседаний в апелляционной инстанции Самарский областной суд продемонстрировал явную предвзятость, нежелание признать очевидные ошибки и серьезные нарушения, допущенные первой инстанцией. Вопреки юридически точным и выверенным аргументам защиты бывших руководителей ОАО "Тольяттиазот", их контрагентов, гражданских ответчиков (в том числе зарубежных юрлиц) и представителей самого ПАО "ТОАЗ", несмотря на очевидность нарушений закона при расследовании и рассмотрении дела в Комсомольском районном суде г. Тольятти, судьи апелляционной инстанции полностью проигнорировали реальную подоплеку исков АО "ОХК "Уралхим", — указывается в сообщении компании.

Напомним, в июле 2019 года ПАО "ТОАЗ" уже выступало с подобным заявлением. В нем отмечалось, что в компании считают уголовное дело безосновательным и абсурдным, инициированным миноритарными акционерами АО "ОХК "Уралхим" и Евгением Седыкиным, находящимися в многолетнем корпоративном конфликте с ТОАЗом, в целях рейдерского захвата предприятия.

ПАО "ТОАЗ" вновь обжалует приговор Комсомольского районного суда г. Тольятти и определение Самарского областного суда в установленном законом порядке, подчеркивается в заявлении.

ПАО "ТОАЗ" — ведущий производитель аммиака в России, одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн т этого продукта в год. ТОАЗ также является одним из ключевых производителей карбамида в России, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты, которые пользуются спросом у потребителей на 5 континентах. "Тольяттиазот" входит в число крупнейших компаний России по версиям журналов РБК, Forbes и Эксперт. В 2019 г. завод празднует сорокалетие — первый аммиак был получен на ТОАЗ 7 апреля 1979 года.

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