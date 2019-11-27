Елена Курдюкова — директор коммуникационного агентства "Перспектива", которое входит в число лучших PR-агентств Самарской области. В разное время она работала с брендами Masha Goryacheva/Dolls&Dollars, Mr.&Mrs.Hadson, Shell, White Dental Clinic, ЖК Галактика, ЖК Парус, клиника Корытцевой, коттеджный поселок "Ильинка", санаторием "Самарский", сетью кафе Хац Хаус, проектом интеллектуальных игр "Эйнштейн party" и многими другими самарскими и не только компаниями. Мы попросили Елену рассказать, как меняется рынок пиар-услуг, какие тенденции в нем преобладают, чем сложна и интересна эта профессия.

фото предоставлено PR-агентством "Перспектива"

— Елена Викторовна, расскажите, как вы пришли в профессию?

— По первому образованию я хореограф, в 2005 году работала арт-директором ночного клуба "Аура", затем координатором промо-проектов развлекательного комплекса KIN.UP. Занималась рекламой, ивентами. В 2006 году была личным помощником советника губернатора Самарской области. За это время я выросла профессионально, но в 2007 ушла в декрет на долгих 4 года. Выйдя из декрета в 2011, поняла, что тема рекламы и пиара как раз та, в которой я хочу строить карьеру и развиваться. Работала в частном клубе Альтера Парс, затем была соучредителем и управляющим директором event-агентства "Интервенция чуда" в Самаре, которое оказывало услуги по организации мероприятий в сегменте B2B. Но в 2014 году, когда начался кризис, проведение корпоративных праздников приравнялось к нецелевому использованию средств, ивент-сфера очень "просела". Тогда я нашла время на профильное образование, которое получила в Самарском государственном экономическом университете. Мне хотелось больше практических знаний, поэтому параллельно я устроилась на работу пиар-специалистом в компанию Dolls&Dollars, так что становление личного бренда Masha Goryacheva происходило не без моего участия. Сил и желания расти и развиваться было много, постепенно нарастали клиенты: коттеджный поселок "Ильинка", рестораны Mr.&Mrs.Hadson, еvent-агентство "Андерсен", клиника Корытцевой. Это привело к созданию PR-агентства в 2017 году. Вот уже два с половиной года PR-агентство "Перспектива" занимается разработкой стратегий продвижения брендов, реализацией рекламных и промо кампаний, организацией деловых мероприятий и SMM.

— С недавнего времени вы дипломированный нейромаркетолог. Что вам это дает?

— Когда много работаешь, нужно периодически отвлекаться от повседневных дел, и для этого идеально подходит получение новой информации. Настоящим глотком свежего воздуха для меня стало обучение в Российском экономическом университете им. Плеханова в Москве по специальности нейромаркетолог. Основу этого курса составляет классический психоанализ и психология восприятия. Это очень интересно. Если маркетинг — это про мотивацию, то нейромаркетинг — про манипуляцию. Как сделать так, чтобы продукт захотели — вот о чем это. На какие болевые точки "нажать", чтобы получить продажу. Привить моду на что-то. К примеру, если раньше подростки стыдились носить брекеты, то сейчас достаточно открыть любой глянцевый журнал и увидеть, что их носят артисты и публичные личности. Носить брекеты стало модно! Угадайте, чьих рук дело?

— Применяете ли вы нейромаркетинг в своей работе?

— Да, безусловно. Особенно в работе над личным брендом. Мы живем в эпоху личностей. Нейромаркетинг помогает пиару создать целостный образ, расставив акценты так, чтобы получить максимальный эффект. А что является показателем эффективности маркетинга? Правильно, деньги. Можно сказать, что личный бренд — фантик, который помогает продавать. Однако, возможно, себе во вред, на консультациях я всегда напоминаю клиенту, что содержание важнее обертки.

— Личный бренд можно как создать, так и "уничтожить". Как его не испортить?

— Чем более известным становится человек, тем больше вокруг него людей, которые за ним следят и не всегда его любят. Как в суде — все, что вы сказали, может быть использовано против вас. Нужно помнить, что любое действие или бездействие влечет за собой последствия. Если что, услуги по антикризисному пиару мы тоже оказываем. У нас были клиенты, которых приходилось спасать, когда у них было совсем все плохо. В этом плане мы своего рода адвокаты бизнеса. И это безумно интересно. Знания в области психологии и нейромаркетинга здесь успешно применяются.

— На каком этапе формирования бизнеса требуются услуги пиарщика?

— По сути пиарщик очень нужен на этапе формирования коммуникационной стратегии. Это можно сравнить с поддержкой ребенка, когда тот учится ходить. Потому что потом он отрывается от мамы и бежит.

Дальше клиент может приходить к пиарщику или нейромаркетологу с конкретными задачами. Если компания правильно поставила цель, и стратегия прописана, то у них все получается, и в постоянной опеке они не нуждаются. По крайней мере, у всех наших клиентов все хорошо, даже когда заканчиваются договоры с агентством, развитие продолжается.

— У вас есть свои секреты работы с клиентами?

— Заказчик четко должен знать цель, к которой он идет. Зачастую на входе их интересует только финансовый результат, но для PR и маркетинга деньги — это не цель, а показатель эффективности. К примеру, для художника целью может являться количество выставок, узнаваемость или увеличение стоимости его картин.

Моих клиентов объединяет желание нести свою философию в массы. Они болеют своим делом. Ведь главное — это любовь к тому, что делаешь, а не к деньгам. Нужно выбрать такое занятие, которым вы были бы увлечены, даже если бы вам за это не платили. Тогда все получится.

— Расскажите о команде PR-агентства "Перспектива", кто у вас работает?

— Сотрудники абсолютно разные, но все они небезразличны к своей работе. Когда тебе не все равно, когда ты готов встречаться с заказчиком в свой выходной, в нерабочее время — это работа для тебя. Сотрудник агентства должен понимать и интересоваться тем, что происходит в мире, держать руку на пульсе последних тенденций. Он должен быть эмоционально-интеллектуальным. Холодность, равнодушие и завершение работы в шесть часов вечера — это не про нас. Можно уйти из офиса в два часа дня, но решать задачи клиента до ночи. Шаблонами в нашей профессии мыслить недопустимо. Каждый клиент индивидуален, и нельзя забывать про его аутентичность.

— Каков портрет вашей целевой аудитории?

— Это активные люди, идущие в ногу со временем, которые хотят быть не только богатыми, но и знаменитыми. Наши клиенты ведут честный бизнес. К примеру, мы не берем кейсы по черному пиару ни за какие деньги. Многим, у кого нет лицензии или профильного образования, отказываем. Так как агентство несет ответственность за людей и компании, которых продвигает. Даже когда мы расстаемся с клиентами, не перестаем за них переживать. Невозможно забыть клиента в тот момент, когда заканчивается контракт. Наши клиенты для меня как дети. Но это скорее мое личное восприятие, а не система работы пиарщиков.

— Поговорим о современных трендах. Какие тенденции сейчас существуют в PR, которые будут активно развиваться?

— Помните, в восьмидесятых-девяностых в магазинах были пустые полки, и на фоне дефицита обычные пирожные в кулинарии казались такими вкусными. А сейчас все есть, но ты смотришь на это изобилие товаров и продуктов, и ничего не хочется. Поэтому, когда материальных вещей в избытке, людям не хватает эмоций. Живое общение и эмпатия дорожают на фоне всеобщего перехода в онлайн, увлечения гаджетами и соцсетями.

Тренд — мода на эмоции. К примеру, среди множества стоматологических клиник выиграет та, где о клиенте больше позаботятся: гигиеническая помада, зубная нить или парковочная карточка в машину. Казалось бы, мелочь, но создает общее настроение.

В тренде CRM, когда центром всей философии бизнеса является клиент. Нужно знать о своем клиенте все, и даже больше. Предугадывать, что он хочет.

— Вы являетесь амбасcадором фонда "Личное участие". Почему вы решили заняться благотворительностью?

— Да, вот уже 2 года я амбассадор фонда. Также наше агентство является соорганизатором и информационным партнером проекта благотворительных читок фонда "Личное участие", созданного в поддержку "детей-бабочек", которые больны буллезным эпидермолизом. Мне нравится их идея светскости сбора средств. Мы используем идею "народных театров" — собираем бизнесменов, медийных персон, которые участвуют в читке пьес современных авторов. Творческими материалами нас снабжает фестиваль "Любимовка", с участниками читок работает режиссер, зрители, как правило, друзья и знакомые чтецов. Средства, заработанные на продаже билетов, идут на покупку медикаментов для больных детей. А посылки для "бабочек" мы отвозим по очереди с участниками читок.

Мне нравится помогать. Мы с дочкой и бездомных кошек кормим.

Шесть лет подряд я помогала акции "Старость в радость", собирала по городу подарки, а в канун Нового года в костюме Снегурочки раздавала их бабушкам и дедушкам, которые живут в Самарском геронтологическом центре.

Помогать — это моя личная потребность, будь то голодная кошка, бабуля-сирота или клиент, который нуждается в PR-поддержке.