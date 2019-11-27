В Сызрани задержали подозреваемых в кражах с территории речпорта

Следственное отделение Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело о краже (п. "а", ч. 2 ст. 158 УК РФ) в отношении двух ранее судимых местных мучин 40 и 47 лет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным правоохранителей, в линейное отделение полиции в речном порту Сызрани сообщили, что с арендуемой на территории речного грузового порта крадут лом металла.

Подозреваемых задержали.

"Мужчины являлись работниками транспортной организации. Они проникли на охраняемую площадку, крали лом металлов и сдавали его в пункт приема. Аналогичным образом в 2019 г. были совершены четыре кражи. Общая стоимость похищенного имущества превысила 25 тыс. рублей", — пояснили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Санкция вмененной мужчинам статьи обвинения предусматривает до пяти лет лишения свободы.