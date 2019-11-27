В Тольятти в тяжелом состоянии госпитализировали ребенка, пострадавшего в ДТП

Во вторник, 26 ноября, в Тольятти 73-летний водитель Lada Kalina сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:30 мужчина ехал по ул. Юбилейная со стороны Приморского бульвара в направлении ул. Фрунзе. По предварительной версии полиции, в районе дома № 55 по ул. Юбилейной он сбил 10-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Юного пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей быть максимально внимательными при приближении к пешеходным переходам.