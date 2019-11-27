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Инвестиции Экономическая политика

Самарская область возглавила октябрьский медиарейтинг инвестиционного климата регионов АСИ

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарская область возглавила октябрьский медиарейтинг инвестиционного климата регионов, ежемесячно составляемый Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке коммуникационной группы Publicity на основе данных компании "Медиалогия", пишет tass.ru.

"Первое место в медиарейтинге заняла Самарская область, на втором месте - Московская область, третье место - у Приморского края. Замыкают первую пятерку Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия)", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

 

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