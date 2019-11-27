Самарская область возглавила октябрьский медиарейтинг инвестиционного климата регионов АСИ

Самарская область возглавила октябрьский медиарейтинг инвестиционного климата регионов, ежемесячно составляемый Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке коммуникационной группы Publicity на основе данных компании "Медиалогия", пишет tass.ru.
"Первое место в медиарейтинге заняла Самарская область, на втором месте - Московская область, третье место - у Приморского края. Замыкают первую пятерку Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия)", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.