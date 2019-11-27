16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В жилой зоне Тольятти водитель без прав сбил шедшую в школу девочку Самарский автобус врезался в Mercedes, пострадала водитель иномарки В Самаре в ДТП с трамваем пострадал водитель Audi В Самаре пострадал пешеход, вышедший на дорогу под "красный" сигнал светофора В Новокуйбышевске по вине водителя без прав пострадали три человека

ДТП Происшествия

В жилой зоне Тольятти водитель без прав сбил шедшую в школу девочку

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 26 ноября, в 13:05, в Тольятти в ДТП попал 20-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек ехал на ВАЗ-21103 по жилой зоне со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. Ворошилова. По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 55 по ул. 70 лет Октября автомобилист сбил девятилетнюю девочку, переходившую проезжую часть с матерью по пути в школу.

Девочка получила травму ноги, ее госпитализировали.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1