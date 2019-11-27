В жилой зоне Тольятти водитель без прав сбил шедшую в школу девочку

Во вторник, 26 ноября, в 13:05, в Тольятти в ДТП попал 20-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек ехал на ВАЗ-21103 по жилой зоне со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. Ворошилова. По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 55 по ул. 70 лет Октября автомобилист сбил девятилетнюю девочку, переходившую проезжую часть с матерью по пути в школу.

Девочка получила травму ноги, ее госпитализировали.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.