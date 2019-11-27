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Преступления Происшествия

Жителя Чапаевска будут судить за похищение семилетней девочки и насилие над ней

ЧАПАЕВСК. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске с утвержденным обвинительным заключением в суд направили уголовное дело 55-летнего местного жителя, которого подозревали в похищении малолетней и насилии над ней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в августе 2019 г. пьяный мужчина увидел во дворе дома семилетнюю девочку. Он обманным путем заманил ребенка в свой подъезд и силой затащил в квартиру. Угрожая ножом, злоумышленник совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Отпустил ребенка он только утром на следующий день, опасаясь быть застигнутым полицейскими, искавшими пропавшую.

Мужчине вменяют п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении несовершеннолетнего"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством по отношению к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"), ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством").

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