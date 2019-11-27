Суд рассмотрел уголовное дело о гибели двух рабочих самарского предприятия в Бугуруслане

Бугурусланский райсуд рассмотрел уголовное дело двух сотрудников структурных подразделений ОАО "РЖД", которых обвиняли по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек"). Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В начале мая 2018 г. на тяговой подстанции в Бугуруслане из-за короткого замыкания произошел взрыв, повлекший разрушение здания. По версии следствия, начальник дирекции по энергообеспечению дал указание начальнику дистанции электроснабжения силами подчиненных разобрать обрушенные конструкции. Руководителей не смутило, что рабочие являются электромеханиками и не должны заниматься строительными работами. Уже во время разбора обрушилась одна из стен здания. Под обломками оказались двое рабочих зарегистрированного в Самаре юрлица — Абдулинской дистанции электроснабжения. Они скончались на месте.

Начальник дистанции электроснабжения возместил родственникам погибших ущерб — 3,9 млн рублей. В итоге в отношении него прекратили уголовное дело и назначили судебный штраф.

Начальник дирекции по энергообеспечению не признавал вину. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему на год запретили замещать должности, связанные с обеспечением безопасности труда при строительных работах.