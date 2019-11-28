В Жигулевске отец двух малолетних детей получил условный срок за кражи из домов

В Жигулевске отец двух малолетних детей получил условный срок за воровство, сообщает прокуратура города.

Ранее не судимый 32-летний мужчина был фигурантом дела по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что осужденный весной 2019 г. трижды в вечернее время проникал с сообщником в жилые дома, расположенные в с. Ширяево и с. Бахилова Поляна, где похищал одежду, спиртные напитки, денежные средства, бытовую технику.

Соучастника подсудимого задержать не успели - он умер до раскрытия преступления.

Подсудимый же возместил ущерб на общую сумму 308 ты. руб., и суд назначил вору наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.