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Строительство Строительство и недвижимость

Около ТК "Амбар" в Самаре построят район на 50 тыс. жителей

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Global Vision Геннадия Суркова приступил к реализации проекта по строительству нового жилого макрорайона "АМГРАД" более чем на 50 тыс. жителей. Жилой комплекс расположится недалеко от торгового комплекса "АМБАР", введенного холдингом в 2014 году.

Фото: предоставлено компанией

"АМГРАД" планируется возвести на территории 100 га в несколько этапов. "Он будет представлять собой концептуальные жилые кварталы с домами переменной этажности и всей необходимой социальной инфраструктурой для комфортной жизни, работы и отдыха", — обещают в Global Vision.

На данный момент уже ведется строительство первого дома переменной этажности — 7, 16, 24 этажей. Завершить стартовый объект компания планирует в первом квартале 2021 года.

Проектом предусмотрено более 50 планировочных решений для квартир в первом доме, площадью от 32 до 91 кв. м. Стоимость жилья начинается с 38 тыс. руб. за кв. м.  

Концепция и мастер-план макрорайона разработаны в сотрудничестве с немецким бюро ESP Design Studio. Именно ими были созданы архитектурные решения торговых комплексов "АМБАР" и "Гуд`ОК".

Проект на первоначальном этапе обеспечен всеми коммуникациями: при строительстве ТК "АМБАР" были спроектированы и проложены магистральные сети электро-, водо- и газоснабжения с расчетом необходимой пропускной способности для бесперебойного и беспроблемного обслуживания будущего жилого макрорайона.

"Архитектурные решения макрорайона "АМГРАД" — это классические современные европейские кварталы с домами переменной этажности. Цветовые решения — сочетание натуральных тонов, которые подчеркнут преимущества жилых домов. А для сохранения эстетической целостности фасадов будут установлены корзины для кондиционеров для каждой квартиры", — сообщается в релизе.

Также отмечается, что особое внимание архитекторы уделили созданию комфортного и безопасного общественного пространства. С расчетом на количество жителей будут организованы парковочные места за пределами внутриквартальной территории. Была выбрана концепция "двор без машин": дети смогут свободно играть во дворе и сохранится максимальная "пешеходная свобода". Помимо вопросов безопасности и удобства, учтены современные потребности городского жителя: в макрорайоне будут не только велодорожки, спортивные и детские площадки, но и бесплатный WiFi во дворе и специальная зона для выгула собак.

"Качественное утепление фасадов поспособствует высокому уровню энергосбережения, затраты на отопление снизятся до 60%, а за счет лучшей инсоляции, жители смогут сократить расходы и на электроэнергию", — подсчитали в Global Vision.

Вложения в первый квартал застройки составят 1,5 млрд рублей.

Старт продаж запланирован на 1 декабря 2019 года. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение министерства строительства Самарской области о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям действующего законодательства. Холдинг Global Vision одним из первых в регионе будет реализовывать квартиры с гарантией для дольщиков — с использованием счетов эскроу.

"Мы долго планировали этот проект, изучали потребности жителей, анализировали перспективы района и приняли решение, что у этой территории большой потенциал, который необходимо развивать и наращивать. Что мы и делаем со времен открытия "АМБАРа", в который люди приезжают со всего города не только за покупками, но и за развлечениями и интересными мероприятиями", комментирует  президент холдинга Global Vision Геннадий Сурков.

По его словам,  уже подписано соглашение с ПАО "Сбербанк России" по использованию счетов эскроу.

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