Дмитрий Азаров поддержал финалистов регионального этапа окружного проекта "Театральное Приволжье"

В среду, 27 ноября, в самарском театре оперы и балета состоялся показ спектакля студентов СГИК "Аленький цветочек" — одного из победителей регионального этапа фестиваля-конкурса "Театральное Приволжье". Посмотреть спектакль, а также пообщаться с артистами и режиссером пришли губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, а также депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Перед спектаклем глава региона встретился с актерами и спросил у студентов, как часто они играют этот спектакль. "Наша жизнь теперь делится на нормальную и "Аленький цветочек", — пошутили студенты. С момента премьеры спектакль уже был показан больше 30 раз, становился участником фестивалей, в том числе, международного фестиваля в Евпатории этим летом.

За пять минут до начала актеры и режиссер, традиционно взявшись за руки, встали в круг и пожелали успешного показа. На это раз к актерскому ритуалу присоединился и губернатор, пожелав молодым исполнителям удачи.

"Спектакль уже является победителем конкурса "Театральное Приволжье", и мы надеемся, что с вашей поддержкой он добьется большего признания, — обратился Дмитрий Азаров к зрителям. — Я очень рад, что конкурс проходит у нас так масштабно, ощущается мощный интерес к искусству театра не только у участников, но у многих школьников, студентов, молодых ученых и рабочих".

Губернатор также напомнил, что в последние годы многие театры Самарской области добились значительных успехов, в регионе реконструируются существующие и появляются новые сценические площадки.

"В рамках национального проекта "Культура", инициированного президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы реконструируем, ремонтируем и организуем новые площадки для театров. Безусловно, важно, что создаются новые формы, такие как виртуальные концертные залы, передвижные библиотеки. Это востребовано временем, молодым поколением граждан России, которые зачастую могут знакомиться с постановками, находясь у экрана компьютера. Но как же важно, чтобы люди приходили в театр, только здесь можно почувствовать настоящую силу искусства".

Напомним, что проект "Театральное Приволжье" стартовал в апреле 2019 года. Записи всех спектаклей-финалистов из 14 субъектов ПФО, прошедших региональный отбор, опубликованы на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. Школьные и студенческие постановки фестиваля посмотрели более 100 тыс. человек. В спектаклях приняли участие более 7 тыс. молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов ПФО. Общее число просмотров видео-контента на YouTube-канале Фестиваля достигло 35 тысяч.

Оценить мастерство юных артистов и проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43 и в тональном режиме набрав порядковый номер лучшей, по их мнению, постановки. Один номер — один голос за студенческий и один голос за школьный спектакли. Учитывается голос, отданный при первом звонке.

Для большей объективности и прозрачности конкурсного отбора действует правило — проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля своего региона. У каждого спектакля свой порядковый номер: от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных; самарские спектакли идут под номерами 12 и 26.

Голосование начнется 29 ноября в 14.00 по самарскому времени и продлится ровно сутки. Имена победителей станут известны 30 ноября во время онлайн-трансляции на официальном сайте фестиваля. В режиме онлайн зрители увидят подсчет и оглашение итогов голосования.