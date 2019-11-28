16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарскому адвокату плеснули кислотой в лицо В Самаре возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного в больнице В Жигулевске отец двух малолетних детей получил условный срок за кражи из домов Из-за махинаций в КПК "Доходный Дом" возбудили уголовное дело Арестована подозреваемая по делу "пирамиды" "Фабрика продуктов ВС"

Преступления Происшествия

Самарца обвиняют в краже четырех мобильников у детей

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу неоднократно судимого мужчины. Ему вменяют несколько краж. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, 4 августа 2019 г. он проник на территорию детского спортивного лагеря "Олимп" на ул. 7-я просека и украл из спальных корпусов четыре мобильных телефона воспитанников. Общая сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Промышленный районный суд для рассмотрения.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1