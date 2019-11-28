Самарца обвиняют в краже четырех мобильников у детей

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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу неоднократно судимого мужчины. Ему вменяют несколько краж. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.