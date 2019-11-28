Самарца обвиняют в краже четырех мобильников у детей

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу неоднократно судимого мужчины. Ему вменяют несколько краж. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, 4 августа 2019 г. он проник на территорию детского спортивного лагеря "Олимп" на ул. 7-я просека и украл из спальных корпусов четыре мобильных телефона воспитанников. Общая сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в Промышленный районный суд для рассмотрения.