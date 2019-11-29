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Преступления Происшествия

Бывший ОВОшник из Новокуйбышевска получил 8 лет колонии за организацию наркобизнеса

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор в отношении 31-летнего бывшего командира взвода ОВО по г. Новокуйбышевску ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области Виктора Шатохина и 37-летнего местного жителя Дениса Калинина, признанных виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", организованной группой, в крупном и особо крупном размерах (ч.3 ст. 30 п. "а, г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ и ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, сведения о деятельности на территории Новокуйбышевска преступной группы, причастной к организации канала сбыта сильнодействующих наркотических средств в особо крупном размере через интернет-магазины, лидером которой являлся бывший командир взвода ОВО по Новокуйбышевску Виктор Шатохин и одним из активных участников Денис Калинкин была получена их сотрудниками во время оперативно розыскных мероприятий по линии противодействия незаконному обороту наркотиков.

"Установлено, что наркотики в объеме до 1 кг, приобретались ежемесячно членами преступной группы обезличено на территории Республики Башкирия и с использованием автомобильного транспорта доставлялись в Самарскую область. Реализация наркотических средств осуществлялась через интернет-магазины путем закладок, денежные средства от потребителей поступали на Qiwi-кошельки и обналичивались через терминалы", - говорится в сообщении ведомства.

Денис Калинин был задержан 4 ноября 2017 г. во время операции "оперативный эксперимент" при покушении на сбыт очередной партии синтетических наркотиков массой свыше 300 грамм.

Уголовные дела в отношении Калинина Шатохина возбуждали на основании переданных из ФСБ сотрудники СУ СК России по Самарской области.

По окончании следствия обвиняемые предстали перед Новокуйбышевским городским судом, который приговорил Шатохина к восьми с половиной, а Калинина к семи с половиной годам заключения в колонии строгого режима.

На данный приговор прокуратурой вносилось апелляционное представление, после рассмотрение которого Самарский областной суд снизил подсудимым сроки заключения на полгода.

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