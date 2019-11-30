Неудачливый угонщик из с. Богатое за ночь вскрыл две машины

В с. Богатое сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в угоне машины. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Злоумышленник залез в "десятку", припаркованную на ул. Чапаева. Это увидел сосед хозяйки машины и позвонил в МОВО Росгвардии. Приехавшие правоохранители увидели пустую машину с открытыми дверями и снятым кожухом рулевой колонки.

Недалеко от места происшествия патрульные услышали звук сработавшей автосигнализации. Там они обнаружили Lada Priora, а на водительском месте был молодой человек, внешность которого совпадала с описанием неудавшегося угонщика "десятки". Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться.

В итоге парня задержали. Оказалось, что у 22-летнего местного жителя уже были судимости за угон и кражу.

Теперь в отношении него опять возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения").