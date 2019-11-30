16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре двух руководителей АО "ПТС" заподозрили в коррупции Cотрудника ФНС Виталия Арефьева арестовали на два месяца Бывший ОВОшник из Новокуйбышевска получил восемь лет колонии за организацию наркобизнеса В Жигулевске задержан подозреваемый в незаконном хранении марихуаны По факту нападения на бывшего самарского адвоката возбудили уголовное дело

Преступления Происшествия

Неудачливый угонщик из с. Богатое за ночь вскрыл две машины

БОГАТОЕ. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В с. Богатое сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в угоне машины. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Злоумышленник залез в "десятку", припаркованную на ул. Чапаева. Это увидел сосед хозяйки машины и позвонил в МОВО Росгвардии. Приехавшие правоохранители увидели пустую машину с открытыми дверями и снятым кожухом рулевой колонки.

Недалеко от места происшествия патрульные услышали звук сработавшей автосигнализации. Там они обнаружили Lada Priora, а на водительском месте был молодой человек, внешность которого совпадала с описанием неудавшегося угонщика "десятки". Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться.

В итоге парня задержали. Оказалось, что у 22-летнего местного жителя уже были судимости за угон и кражу.

Теперь в отношении него опять возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения").

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1