Жителя Приволжском района второй раз за год поймали пьяным за рулем

В Приволжском районе в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело из-за неоднократного пьяного вождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инспекторы ДПС остановили для проверки "шестерку" и заметили, что водитель, вероятно, нетрезв. Медосвидетельствование показало алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Позже выяснилось, что безработного 20-летнего местного жителя в июле 2019 г. уже наказали за вождение в состоянии опьянения. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.