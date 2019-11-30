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Преступления Происшествия

Жителя Приволжском района второй раз за год поймали пьяным за рулем

ПРИВОЛЖЬЕ. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело из-за неоднократного пьяного вождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инспекторы ДПС остановили для проверки "шестерку" и заметили, что водитель, вероятно, нетрезв. Медосвидетельствование показало алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Позже выяснилось, что безработного 20-летнего местного жителя в июле 2019 г. уже наказали за вождение в состоянии опьянения. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.

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