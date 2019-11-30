У жителя с. Рождествено украли велосипед и продукты

В с. Рождествено задержали подозреваемого в краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился обворованный местный житель. Он оставил велосипед у хозяйственного магазина, на багажнике была спортивная сумка с продуктами. Общая сумма ущерба составила 5600 рублей.

Подозреваемого задержали в течение часа, им оказался 43-летний неоднократно судимый житель с. Рождествено. Мужчина признался, что решил украсть велосипед.

Сейчас украденное возвращено владельцу. По факту кражи возбудили уголовное дело.