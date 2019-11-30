В Самарской области браконьеры незаконно подстрелили косулю и двух зайцев

В Самарской области за день поймали двух недобросовестных охотников. Об этом сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

28 ноября мужчина без охотничьего билета находился на территории охотхозяйства "Фрунзенское" в Большеглушицком районе. У него было оружие — МР-153 калибра 12. При этом разрешения на хранение и ношение оружия он также не имел. Нарушитель застрелил сибирскую косулю, хотя не получал и разрешения на добычу животного.

В этот же день другой нарушитель в охотхозяйстве "Алексеевское" без разрешения подстрелил двух зайцев. Кроме того, тем самым мужчина превысил дневную норму добычи этого вида животных.

В отношении охотников составили протоколы об административном правонарушении.