В Чапаевске двое грабителей напали на подростка

В Чапаевске полицейские задержали подозреваемого в ограблении подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Местная жительница сообщила правоохранителям, что днем у ее несовершеннолетнего сына двое неизвестных отобрали телефон.
Подозреваемого заметили и задержали сотрудники ДПС. Предполагаемый преступник оказался уже судимым за кражу. Он признал вину.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Полицейские установили личность второго грабителя и разыскивают его.