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Преступления Происшествия

В Чапаевске двое грабителей напали на подростка

ЧАПАЕВСК. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске полицейские задержали подозреваемого в ограблении подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Местная жительница сообщила правоохранителям, что днем у ее несовершеннолетнего сына двое неизвестных отобрали телефон.

Подозреваемого заметили и задержали сотрудники ДПС. Предполагаемый преступник оказался уже судимым за кражу. Он признал вину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Полицейские установили личность второго грабителя и разыскивают его.

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