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Музыка Культура

Джазовый оркестр им. Олега Лундстрема выступит в самарской филармонии

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) 6 декабря, в 19:00, выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема.

Фото: министерство культуры Самарской области

Художественный руководитель и главный дирижер Народный артист России — Борис Фрумкин. Специальный гость вечера — Анна Бутурлина (вокал).

Оркестру джазовой музыки имени Олега Лундстрема уже 85 лет. Как самый "долгоиграющий" биг-бенд он попал в российскую книгу рекордов Гиннеса. Сегодня в оркестре играет много молодых музыкантов, которых критики называют надеждой отечественного джаза.

Анна Бутурлина — яркая звезда русской джазовой сцены, певица со своим неповторимым творческим почерком. Ее исполнение отличается глубиной и тонкостью. Проникающий в сердце тембр голоса, удивительная артистичность и лучезарная улыбка Анны покоряют публику.

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