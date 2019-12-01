16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Джазовый оркестр им. Олега Лундстрема выступит в самарской филармонии "Контора Кука" соберет друзей на свое 25-летие В самарской кирхе пройдут музыкально-художественные вечера времени Адвента На "Самара Арене" пройдет Big Love Show В Самарской филармонии выступит балалаечный "Хендрикс"

Музыка Культура

"Дни Мальтийской культуры в России" пройдут 7 декабря в самарской филармонии

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 7 декабря, в 18:30, в самарской филармонии пройдут "Дни Мальтийской культуры в России"(6+).

Фото: министерство культуры Самарской области

В концерте принимают участие: Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии.

Дирижер — лауреат премии "Золотая маска", дирижер Большого театра, приглашенный дирижер Михайловского театра Павел Клиничев (Москва).

Солист — лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии Филипп Копачевский (фортепиано).

Программа: А. Шор — Увертюра из балета "Хрустальный дворец", Концерт для фортепиано с оркестром Travel notebook, Ф. Шопен — Концерт № 2 для фортепиано с оркестром фа минор, соч. 21.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5