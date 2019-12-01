"Дни Мальтийской культуры в России" пройдут 7 декабря в самарской филармонии

В субботу, 7 декабря, в 18:30, в самарской филармонии пройдут "Дни Мальтийской культуры в России"(6+).
В концерте принимают участие: Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии.
Дирижер — лауреат премии "Золотая маска", дирижер Большого театра, приглашенный дирижер Михайловского театра Павел Клиничев (Москва).
Солист — лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии Филипп Копачевский (фортепиано).
Программа: А. Шор — Увертюра из балета "Хрустальный дворец", Концерт для фортепиано с оркестром Travel notebook, Ф. Шопен — Концерт № 2 для фортепиано с оркестром фа минор, соч. 21.