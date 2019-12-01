17 лет назад СПК "Луч" был кругом в долгах, и вились вокруг него арбитражные управляющие, рассчитывая поживиться. Теперь на его месте стоит ООО "Гранит", которое по праву можно назвать градообразующим предприятием села Старое Семенкино. Директору Леониду Пакшаеву потребовались годы, чтобы выстроить работу коллектива и выйти на устойчивые результаты.

Терпение и труд

С детства Леонид Пакшаев, выросший в многодетной семье, любит животных — лошадей, собак. Из Старого Семенкино уезжал только на службу в армию и на учебу в Куйбышевский сельскохозяйственный институт. А когда вернулся в 1992 году с дипломом инженера-механика, обосновался — женился, построил дом. Сначала руководил газификацией родного края, потом стал главным инженером колхоза имени Калинина, а в 1996-м был избран на должность председателя колхоза "Рассвет". Работал с полной отдачей, во все вникал и накопил немалый опыт в ведении хозяйства в самые трудные времена. Потом колхоз преобразовали в СПК "Луч". Глава администрации Клявлинского района предложил хозяйству укрупниться и присоединить к нему соседний СПК "Семеркинский", чтобы спасти его от банкротства.

Не хотелось Леониду Алексеевичу лезть в это осиное гнездо — до сих пор вспоминает, как ходил по арбитражным судам и отбивался от конкурсных управляющих, пытавшихся "все продать и поделить" — да куда деваться. Зато сработался с командой юристов, которые до сих пор ведут его дела. Именно по их совету в 2009 году и появилось на месте проблемного СПК новое ООО "Гранит".

Сейчас хозяйство стоит на ногах. Более 4000 га земли обрабатывают 20 рабочих, а в сезон бывает и до 26. Специализируется оно на растениеводстве — выращивает, как поясняет директор, те культуры, у которых хорошие перспективы на рынке. Потому каждый год структура посевов меняется в зависимости от конъюнктуры. Сегодня без учета спроса не проживешь. Когда стояли хорошие цены, выращивали гречиху, белую горчицу, рапс, нут, кориандр. Как рынок начал спадать, перешли на более рентабельные культуры. Многолетний опыт подсказывает, что на местную экзотику, пряные травы, например, надо выделять не более 5-10% площадей. И в выращивании они нелегки, и прибыль от них нестабильна. Поэтому основную ставку "Гранит" делает на проверенные временем зерновые — озимую и яровую пшеницу. Даже в самый плохой по погодным условиям год они не подведут, если с семенами порядок и технологии выдержаны.

Техника — не главное

Техники в "Граните" много — 20 единиц. Тракторы ХТЗ, МТЗ, грузовики, сеялки и разбрасыватель нашей Евротехники. В прошлом году обновили зерносушилку — баловала природа несколько лет подряд сухой осенью, да закончила. Теперь с такой мощной сушилкой перед сдачей зерно будут подрабатывать и доводить до нужной кондиции в полном объеме. По словам директора, он старается каждый год обновлять парк на 15-20%, чтобы вся техника была в рабочем состоянии.

Но самым важным "производственным ресурсом" Леонид Алексеевич считает коллектив: "Главное для меня — это люди". От их умения и желания работать зависит благополучие хозяйства — и урожайность, и прибыль в конечном счете, и не важно, на каком участке они трудятся, потому что делают общее дело. В "Граните" все местные, из трех соседних сел — Ерилкино, Старое и Новое Семенкино и близлежащего Старого Маклауша. Галина Саранкина — повар — досыта кормит всех полеводов. Аккуратная, чистоплотная, готовит вкусно и работает за двоих.

С 1996 года вместе с Пакшаевым трудится опытный комбайнер Владислав Муратов. Отлично справляются с делом комбайнеры Сергей Исаев и родной брат главы хозяйства Василий Пакшаев.

Можно сказать, что в этой семье тяга к работе на земле записана в генетическом коде. Главным помощником отца потихоньку становится сын Владислав. Он окончил Самарский государственный экономический университет, вернулся в родное село и понял, что надо бы еще получить специальность агронома. Без знаний сегодня на земле делать нечего — чтобы быть с урожаем, важно думать о будущем и понимать, что требуется для поддержания плодородия. К тому же есть у руководителя планы заняться переработкой, и тут специалисты нужны. Сегодня такое время, когда благосостояние земледельцев во многом определяет глубина переработки продукта. Пусть небольшое, но свое производство поможет выйти на другой уровень прибыли.

Мир в душе

Когда на три села одно сильное предприятие, оно берет на себя заботу о "социалке" — снег с улиц убрать, средства на организацию праздников выделить. Это для "Гранита" дело привычное — для своих же. По-другому нельзя, а к кому еще местной власти обращаться? Но не каждое хозяйство готово так откликаться на нужды односельчан. Услышал как-то Леонид Алексеевич разговор сельских бабушек о храме: вот бы поставить, молиться негде, а ведь у нас раньше был. Попросили его передать для этого часть правления хозяйства, мол, не помешаем, а для верующих радость. Подумал глава хозяйства и решил, что лучше построить рядом новую церковь. Храм в Старом Семенкине подняли, кстати, в том числе и на пожертвования сельчан.

Два года назад в Старом Семенкине появилась новая деревянная церковь, и по православным праздникам звучат в селе колокола

И производственную базу хозяйства укрепили — построили новое правление. Теперь здание правления — это и офис, и столовая с бесплатными обедами, и бытовка, и душевые. Все в одном месте: и база, и правление для удобства сотрудников хозяйства.

"Некоторые, наверное, скажут — вот сколько нагрешил, целую церковь поставил, чтобы грехи замолить!" — улыбается Пакшаев. Да нет, не скажут, потому что не ради этого церкви на нашей земле появляются, а ради того, чтобы люди, приходя туда, обретали поддержку и защиту, мир в душе, который помогает жить и принимать всех такими, какие есть.

Леонид Пакшаев, директор ООО "Гранит":

— Люди — главное. Любую технику можно купить. А посади на нее неподготовленного человека — и получишь одни проблемы. Потому и надо готовить кадры, душу вкладывать. Ведь мы, земледельцы, не на один год работаем, нам нужно на перспективу думать.