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Экология Общество

Специалисты Новокуйбышевского завода масел и присадок провели экологический урок в школе №3

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На НЗМП уделяется большое внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения. В школе №3 г. Новокуйбышевска недавно состоялся необычный урок, цель которого — научить школьников бережно относиться к окружающему миру, беречь природные богатства.

Фото: Фото предоставлено ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"

Такие уроки стали доброй традицией заводчан. Это своеобразная инвестиция в чистое и экологически безопасное будущее. Занятие для учеников 4 класса провела главный специалист отдела охраны окружающей среды Юлия Ушмудьева. Она в игровой форме рассказала школьникам о функционировании экосистемы, о том, как важно рационально использовать природные богатства и защищать их от воздействия человека. Ребятам рассказали о деятельности предприятия и о том, какую важную роль играют заводские экологи.

Благодаря уроку школьники узнали, какие ежедневные привычки помогают сохранить природные ресурсы, чистоту воды, воздуха и почвы. Например, так просто не "лить" понапрасну воду, а рационально ее расходовать. Выбрасывать пластиковые бутылки в специальный контейнер, чтобы их потом могли переработать и сделать много полезных для людей вещей — от одежды до мебели и дорожного покрытия. Или убирать за собой мусор после пикника. Ведь обычные воздушные шарики, выпущенные в воздух, целлофановые пакеты, забытые в лесу или брошенные в водоем, могут нанести непоправимый вред всему живому.

"Цель инициативы — сформировать основы экологической культуры у подрастающего поколения, — отметила Юлия Ушмудьева. — Нам важно, чтобы даже самые маленькие жители нашего промышленного города не только понимали, как важно заботиться об окружающей среде, но и знали, как они могут повлиять на ситуацию в своей ежедневной жизни. Ведь сохранение природы зависит от каждого из нас и складывается из тысяч маленьких поступков обычных людей".

Дети сотрудников Новокуйбышевского завода масел и присадок тоже вовлечены в экологическое воспитание. Они активно участвуют в субботниках по уборке территории от бытового мусора, в экологических конкурсах и акциях, которые проводит предприятие.

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