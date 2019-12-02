В Самаре осуждены семь человек по обвинению в хищении нефти и других преступлениях

В пятницу, 29 ноября, в Самарском районном суде вынесен приговор Эдуарду Кривенко, Андрею Трубникову, Андрею Целых, Раилю Розакову, Дмитрию Одинокову, Рустаму Холмамадову и Александру Шалдыбину, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следственного ведомства, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, из нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере), п.п. "а, б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (взятку должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, организованной группой, в крупном размере), п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что не позднее ноября 2016 г. Кривенко и Трубников, будучи знакомыми между собой продолжительный период времени, и имея умысел на незаконное обогащение за счет систематического хищения нефти из магистрального нефтепровода, проходящего по территории муниципального района Волжский, создали преступную группу, куда привлекли в том числе Розакова, Целых и Одинокова. Согласно разработанному организаторами преступной группы плану хищения нефти, заранее подготовленные грузовые автомобили, предназначенные для перевозки похищенной нефти, подгонялись водителями к обозначенному участниками группы месту стоянки. После чего указанные грузовики под управлением лиц, входящих в состав организованной группы, доставлялись к месту налива из несанкционированной врезки. После заполнения цистерн автомобилей похищенной нефтью лица, осуществлявшие хищение, доставляли украденное аналогичным способом обратно к месту стоянки, откуда водители осуществляли доставку нефти к месту ее реализации, указанному организаторами преступной группы.

"Так, с ноября 2016 г. по март 2017 г. членами преступной группы из несанкционированной врезки нефтепровода, проходящего в районе пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области, тайно похищено более 2,6 тыс. тонн нефти на общую сумму более 45,6 млн руб., слив которой осуществлен в период февраля по март 2017 года", - отметили в СУ СК РФ по Самарской области.

Кроме того, как сообщают в следствии, Кривенко и Трубников с целью получения от сотрудников правоохранительных органов информации о намечавшихся оперативных мероприятиях при совершении хищения, предупреждения соучастников о возникновении опасности разоблачения преступной деятельности, а также непроведения в отношении членов организованной группы оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение хищения нефти из нефтепровода, в период с декабря 2016 г. по март 2017 г. через посредников Холмамадова и Шалдыбина передали в несколько приемов должностным лицам - сотрудникам УФСБ России по Самарской области, участвовавшим в оперативном мероприятии, - взятку в виде денег на общую сумму 425 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении других членов преступной группы выделено в отдельное производство и направлено в органы полиции для дальнейшего расследования.

Приговором суда Эдуарду Кривенко и Андрею Трубникову назначено наказание в виде лишения свободы каждому сроком по восемь лет со штрафом в доход государства в размере 6 млн руб., отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима; Андрею Целых - пять лет лишения свободы, Раилю Розакову - 4,5 года лишения свободы, Дмитрию Одинокову - 2,5 года лишения свободы, Рустаму Халмамадову - пять лет лишения свободы, Александру Шалдыбину - шесть лет лишения свободы с отбытием наказания каждому в исправительной колонии общего режима.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.