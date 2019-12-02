В Москве на стратегической сессии обсудили перспективы НОЦ Самарской области

В Москве завершилась стратегическая сессия, посвященная перспективным направлениям и ключевым проектам НОЦ Самарской области.

Стратегическая сессия проведена по инициативе якорного индустриального партнера НОЦ СО госкорпорации "Ростех" и организована управляющей компанией НОЦ СО — АНО "Институт регионального развития" совместно с ведущими модераторами "Сколково" и Корпоративной Сетевой Академией Ростеха.

В стратсессии приняли участие топ-менеджеры госкорпорации "Ростех" и входящие в нее организации "ОДК", "ОАК", "КРЭТ", "Росэлектроника", "Вертолеты России", "ИМЦ Концерна "Вега", топ-менеджеры госкорпорации "Роскосмос", подведомственный ей ЦСКБ "Прогресс", эксперты инновационного центра "Сколково" и руководители вузов — участников консорциума НОЦ Самарской области.

Как отметил проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков, важность этого мероприятия в том, что здесь представлены индустриальные партнеры, и они выражают свое мнение, как они видят взаимодействие с НОЦ.

"Каждый НОЦ должен найти свою уникальную нишу, свое направление для развития, которого нет у других. Надо, чтобы с НОЦ Самарской области ассоциировались 1-3 крупных проекта, но все понимали, что их там на самом деле 10. И надо идти от промышленности. В Самарской области это ЦСКБ "Прогресс", АвтоВАЗ, завод "Кузнецов". Эта "тройка" будет у всех всплывать в памяти. И еще один важный момент — построение сетевого взаимодействия", — считает он.

Под необходимым сетевым взаимодействием эксперты подразумевают налаживание отношений НОЦ Самарской области с предприятиями и вузами из других регионов. Это должно быть сквозное взаимодействие с центром принятия решений в Самаре — "конвергенция и синергия одновременно, что приведет к новому качественному результату", — добавил Боровков.

Для самарских вузов, вошедших в консорциум НОЦ, эта площадка является реальным шансом презентовать свои возможности и компетенции в научных областях, которые позволят индустриальным партнерам достичь их целей и реализовать их инновационную программу развития в среднесрочной перспективе.

"Сегодняшнее мероприятие очень полезно. Встретились три стороны: университеты, бизнес и представители власти — обменялись мнениями. Именно после таких трехсторонних совещаний у нас возникают новые концепции и понимание, как реализовать наши идеи по продвижению НОЦ. Тут возникает доверие между университетами и предприятиями, которые сегодня здесь представлены. Стратсессия — это очередной шаг к тому, чтобы мы стали ближе друг к другу", — рассказал врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев.

"На стратсессии идет анализ крупнейших производственных структур. И "Ростех" одна из них. Мы видим такое разнообразие видов деятельности и направлений, что осмыслить, какие из них можно взять в качестве приоритетов — непростая задача. Я думаю, сейчас произойдет объединение и понимание того, что является самым важным", — подчеркнул главный внешний эксперт проекта НОЦ Самарской области, директор Российского газового общества Роман Самсонов.

На мероприятии обсуждались глобальные идеи ученых НОЦ, степень их соответствия мировым вызовам, новые производственные технологии, которые потенциально могут быть внедрены на предприятиях автомобильной, аэрокосмической и медицинской отраслей.

"Результатом стратсессии стало формирование вектора взаимодействия вузов и индустриальных партнеров. Необходимо координировать усилия вузов и организовать совместную работу над глобальными проектами", — отметила советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО "Институт регионального развития" Ольга Михеева.

Напомним, научно-образовательный центр нацелен на координацию взаимодействия его участников в лице вузов, научных центров и предприятий, тем самым обеспечивая взаимодействие науки и бизнеса. Успех полностью зависит от инициатив участников консорциума: вузов и предприятий. По статистике, сегодня в производство запускается не более 8% научных разработок. Задача НОЦ и его участников — увеличить этот показатель.

По мнению федеральных экспертов, у НОЦ Самарской области есть все шансы в 2020 году войти во вторую пятерку научно-образовательных центров мирового уровня. Всего к 2024 году в России их должно быть 15 — такую задачу ставит президент РФ в рамках национального проекта "Наука".



