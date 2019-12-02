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Музеи и выставки Культура

Новогодняя программа для детей в Литературном музее

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 г. праздничная программа в Самарском литературном музее будет называться "Новый год с Финдусом и Петсоном".

Даты представлений для организованных групп с 23 по 26 декабря, для индивидуальных посетителей — с 27 по 30 декабря и 3, 4, 6 января. Малышей старше четырех лет ждут в музее в 11:00, детей старше семи лет — в 15:00. В интерактивной программе дети участвуют без родителей. Мероприятие длится полтора часа.

Представление включает интерактивный спектакль, игровую программу по выставке и творческий мастер-класс. В мероприятии заняты актеры театра "Место действия".

Синопсис праздника от организаторов: "На Новый год в домике Петсона и Финдуса очень уютно: играет старинный граммофон, горят праздничные огни, а в центре стоит очень необычная елка. Самое время устроить импровизированный концерт мюзикл, украсить елку самодельными игрушками и начать верить в чудеса! А уж фантазер Финдус непременно придумает, как весело и интересно отметить Новый год".

Билеты на новогоднюю елку в Самарский литературный музей в Усадьбу Алексея Толстого стоят:

Для организованных групп (до 17 человек):

— 550 руб. без подарка;

— 750 руб. с подарком (фартук для творчества).

Для индивидуальных посетителей:

— 1000 руб. (подарок + какао с печеньем).

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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