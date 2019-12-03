У жителя Сызрани изъяли более 2 кг марихуаны

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Сызранское" изъяли у местного жителя более 2 кг наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На основании постановления Сызранского городского суда в ходе проведения обследование жилища, надворных построек и земельного участка, расположенных по ул. Каховской, в гараже у 46-летнего местного жителя силовиками было обнаружено и изъято четыре пластиковых футляра, металлическая банка и пластиковая банка, в которых находилось вещество растительного происхождения. Согласно заключениям эксперта, этим веществом оказалось наркотическое средство марихуана, общей массой 2 кг 66 гр, что является крупным размером.

Там же полицейские обнаружили и изъяли 586 штук полимерных пакетов с находящимися в них веществом растительного происхождения, по которым проводится физико-химическое исследование.

По данному факту в отношении ранее не судимого сызранца следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" возбужденно уголовное дело по ст. 30 п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств". Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.