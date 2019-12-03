16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У жителя Сызрани изъяли более 2 кг марихуаны В Похвистневском районе вскрылись 18 эпизодов хищения бюджетных денег У погибшей самарчанки найдены личные дневники с описанием домашнего насилия АСВ добивается передачи дела о растрате в "Волго-Камском банке" в Москву Верховный Суд не будет рассматривать жалобы на заочные аресты Романа Ружечко и Романа Трушева

Преступления Происшествия

У жителя Сызрани изъяли более 2 кг марихуаны

СЫЗРАНЬ. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Сызранское" изъяли у местного жителя более 2 кг наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На основании постановления Сызранского городского суда в ходе проведения обследование жилища, надворных построек и земельного участка, расположенных по ул. Каховской, в гараже у 46-летнего местного жителя силовиками было обнаружено и изъято четыре пластиковых футляра, металлическая банка и пластиковая банка, в которых находилось вещество растительного происхождения. Согласно заключениям эксперта, этим веществом оказалось наркотическое средство марихуана, общей массой 2 кг 66 гр, что является крупным размером.

Там же полицейские обнаружили и изъяли 586 штук полимерных пакетов с находящимися в них веществом растительного происхождения, по которым проводится физико-химическое исследование.

По данному факту в отношении ранее не судимого сызранца следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" возбужденно уголовное дело по ст. 30 п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств". Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5