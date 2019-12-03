Виновник взрыва газового баллона в многоэтажке получил условный срок

Рабочий не имел строительного образования и заправил газовый баллон сверх нормы на обычной автозаправке в Зубчаниновке.

В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор 37-летнему Вячеславу Проскурину — именно его следствие посчитало виноватым во взрыве газового баллона в жилом доме на ул. Георгия Димитрова, 110.

Напомним, ЧП произошло днем 5 февраля 2018 года. В момент взрыва в квартире находились двое рабочих, они получили серьезные травмы. Также был сильно разрушен дом, а куски бетона, стекла и арматуры попадали на припаркованные внизу автомобили. Общий ущерб от взрыва превысил 10 млн рублей.

В ходе следствия выяснилось, клиентов Проскурин находил благодаря положительным отзывам тех, кому он уже делал ремонт. Мужчина не был оформлен как предприниматель, поэтому договоров ни с кем никаких не заключал.

Газовый баллон он приобрел за несколько лет до ЧП, сам заправил его на обычной автозаправке. Это и стало причиной взрыва: мало того, что баллон уже давно не проходил никаких проверок, так еще и заправлен был сверх нормы. Из-за этого, по словам экспертов, и произошел взрыв.

Проскурину в итоге обвинение предъявили по двум статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повреждение чужого имущества в крупном размере.

В суд дело передали через год после инцидента — в феврале 2019 года. Вину подсудимый не отрицал. В прокуратуре Промышленного района сообщили, что 2 декабря мужчну признали виновным по обеим статьям. Суд ограничился мягким наказанием: три года и один месяц условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Будет ли кто-то из сторон обжаловать приговор, пока не известно.