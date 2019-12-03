В юношеской библиотеке открылась выставка художника Евгения Коробских

В Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) 3 декабря, в 11:00, открылась выставка художественных работ Евгения Коробских (12+).

В 2017 г. Евгений из-за аварии лишился кистей рук и возможности ходить. После случившегося он научился рисовать, держа кисточку зубами. Евгений участвовал в областном конкурсе художественного и прикладного творчества, посвященного 220-летнему юбилею со дня рождения Александра Пушкина и стал лауреатом 1 степени. 23 мая 2019 г. открылась его первая персональная выставка в Тольятти.

На выставке в юношеской библиотеке представят 50 работ художника.