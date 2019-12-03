В Самаре откроется центр мобильности волонтеров ПФО

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева создаст в Поволжье окружной центр мобильности волонтеров. Всего в России появится 8 подобных центров, по одному на федеральный округ, и на сегодня только 3 из них создается на базе университетов.

Самарский центр будет заниматься отбором добровольцев со всего Приволжского федерального округа для участия в образовательных стажировках и в организации социально значимых событий всероссийского и международного уровня.

Напомним, Самарский университет занимается организацией и развитием волонтерского движения с 2008 года. В 2015 году на базе вуза был создан центр по подготовке волонтеров к чемпионату мира по футболу FIFA-2018.

"Центр результативно отработал как весь подготовительный период, так и непосредственно игры ЧМ-2018. Новая победа в окружном конкурсе это следующий шаг развития добровольческого движения, — пояснил руководитель студенческого волонтерского центра Самарского университета "Помощь" Николай Гуреев. — Мы выросли с муниципального до окружного уровня. И во многом определяющей для нас стала поддержка губернатора Самарской области, председателя наблюдательного совета Самарского университета Дмитрия Азарова".

Напомним, в ноябре состоялась встреча главы региона со студентами Самарского университета, во время которой Николай Гуреев предложил Дмитрию Азарову поддержать студенческое начинание по участию в конкурсе на создание окружного центра мобильности.

Реакция последовала незамедлительно: учитывая эффективность работы волонтерского центра во время игр ЧМ-2018, губернатор инициативу одобрил.

Ожидается, что подписание соглашения о создании центра с организатором конкурса — Ассоциацией волонтерских центров состоится 4 декабря в Сочи в рамках международного форума добровольцев. Открытие окружных центров мобильности запланировано на начало 2020 года.

Самарский университет занимается отбором и подготовкой волонтеров с 2008 года. Добровольцы участвовали в эстафете Олимпийского огня в Самаре и 27-й Всемирной летней Универсиаде в Казани (2013 год), XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх в Сочи (2014 год), чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России (2018 год), II Европейских играх в Минске (2019 год).

Для чемпионата мира по футболу центр подготовил 1300 волонтеров, 45 из которых были представителями иностранных государств. Всего, начиная с 2013 года, волонтерские центры университета отобрали и подготовили 4153 человека для участия в 18 мероприятиях — от вузовского до всероссийского и международного уровней.

Конкурс на создание окружных центров проводился в рамках всероссийской программы мобильности волонтеров на 2019–2024 гг. нацпроекта "Образование". Его задача — выявить наиболее успешные организации, которые реализуют образовательные программы, проводят мониторинг, а также сопровождают социальные проекты, развивают рекрутинговые процессы и имеют опыт в организации и проведении отбора волонтеров для участия в мероприятиях различного уровня.

Также программа предполагает внедрение "стандарта событийного добровольчества" — единых правил привлечения волонтеров к организации масштабных массовых мероприятий и проектов. Речь идет о системе обучения, мотивации и поощрении волонтеров, которые принимают участие в крупнейших спортивных, образовательных и культурных мероприятиях, международных форумах и конференциях или, например ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В рамках программы мобильности планируется ежегодно задействовать участие более 2 тыс. человек в крупных событиях, а также организовывать образовательные стажировки для более 300 участников в округах России и трех иностранных государствах.