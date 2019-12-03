Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили итоги социально-экономического развития региона за год

Во вторник, 3 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей командировки в Москву встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, ход реализации национальных проектов, а также исполнения постановления Совфеда, которое было принято по итогам проведения дней Самарской области в верхней палате парламента в апреле этого года.

Губернатор отметил, что благодаря поддержке сената удалось добиться поддержки масштабных инфраструктурных объектов, значимых не только для Самарской области, но и для всей страны. Также были поддержаны инициативы в области жилищного строительства и развития Самарско-Тольяттинской агломерации, а также социальной и культурной сфер, проекты в области промышленности и АПК.

"Регион брал на себя определенные обязательства, но ряд поручений были даны профильным Министерствам, — отметил Дмитрий Азаров. — Мы уже достигли заметных результатов, о которых я проинформировал Председателя Совета Федерации".

Кроме того, на двусторонней встрече обсуждался ход реализации в регионе национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

Также губернатор области рассказал об открытии нового здания Шестого кассационного суда в Самаре на Крымской площади. Церемония, участие в которой принял председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, состоялась на прошлой неделе.

"Размещение этого межрегионального суда дает дополнительные плюсы региону. Вы своевременно подняли этот вопрос на федеральном уровне и получили поддержку. Много было претендентов, и вы в этой конкурентной борьбе выиграли своей настойчивостью, а главное — аргументированностью и готовностью региона создать условия для работы. Это большое событие", — отметила председатель СФ.