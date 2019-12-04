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Олимпийские Спорт

Сызранской СШОР-2 построили новый эллинг и купили лодки

СЫЗРАНЬ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для сызранской СШОР-2 построили новый эллинг для размещения лодок. Об этом в Twitter сообщает министерство спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Кроме того, спортшкола получила семь новых современных лодок для отделения гребного спорта. На их покупку учреждению были выделены дополнительные средства (общая стоимость 6,5 млн руб).

Напомним, 5 марта текущего года под тяжестью снега частично обрушилась металлическая крыша прежнего эллинга, где СШОР-2 хранила лодки. Площадь обрушения составила 540 кв. м — половина всей крыши. Восстановлению объект не подлежал. Часть лодок была повреждена.

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