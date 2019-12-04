Сызранской СШОР-2 построили новый эллинг и купили лодки

Для сызранской СШОР-2 построили новый эллинг для размещения лодок. Об этом в Twitter сообщает министерство спорта Самарской области.

Кроме того, спортшкола получила семь новых современных лодок для отделения гребного спорта. На их покупку учреждению были выделены дополнительные средства (общая стоимость 6,5 млн руб).



Напомним, 5 марта текущего года под тяжестью снега частично обрушилась металлическая крыша прежнего эллинга, где СШОР-2 хранила лодки. Площадь обрушения составила 540 кв. м — половина всей крыши. Восстановлению объект не подлежал. Часть лодок была повреждена.