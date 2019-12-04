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Экология Общество

Сызранский НПЗ провел семейный экофестиваль

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский нефтеперерабатывающий завод (входит в НК "Роснефть"), второй раз подряд признанный победителем конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России", провел для жителей города экологический фестиваль.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Нефтепереработчикам особенно близка тема сохранения природы — на предприятии реализуется комплекс мероприятий, связанных с защитой окружающей среды. И одно из направлений этой большой работы — формирование осознанного отношения к природе с малых лет, вовлечение в экологические акции семей сызранцев.

Площадки фестиваля были рассчитаны на разновозрастных участников: мастер-классы по оригами, выжиганию, изготовлению сувениров из природных материалов, тематические фотозоны, игровой батутный уголок. В рамках фестиваля состоялся конкурс на самую креативную кормушку для птиц и лучший костюм из вторичных и природных материалов. Юные актеры разыграли поучительные сценки, в которых в доступной для детей форме доносили основные экологические знания.

На фестивале подвели итоги творческого конкурса школьников города "Свежий взгляд", который проходил в двух номинациях: плакат и видеоролик. В числе победителей — воспитанницы медиа-мастерской "DaВинчи" при Дворце творчества детей и молодежи. Девушки анимировали трогательную историю о том, как живая природа побеждает негативное влияние человека на окружающий мир. Примечательно, что декорации ролика старшеклассницы сделали из картона — материала вторичной переработки бумаги. Участники праздника, кстати, в ходе мероприятия собрали для рециклинга несколько десятков килограммов макулатуры!

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