Сызранский НПЗ провел семейный экофестиваль

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (входит в НК "Роснефть"), второй раз подряд признанный победителем конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России", провел для жителей города экологический фестиваль.

Нефтепереработчикам особенно близка тема сохранения природы — на предприятии реализуется комплекс мероприятий, связанных с защитой окружающей среды. И одно из направлений этой большой работы — формирование осознанного отношения к природе с малых лет, вовлечение в экологические акции семей сызранцев.

Площадки фестиваля были рассчитаны на разновозрастных участников: мастер-классы по оригами, выжиганию, изготовлению сувениров из природных материалов, тематические фотозоны, игровой батутный уголок. В рамках фестиваля состоялся конкурс на самую креативную кормушку для птиц и лучший костюм из вторичных и природных материалов. Юные актеры разыграли поучительные сценки, в которых в доступной для детей форме доносили основные экологические знания.

На фестивале подвели итоги творческого конкурса школьников города "Свежий взгляд", который проходил в двух номинациях: плакат и видеоролик. В числе победителей — воспитанницы медиа-мастерской "DaВинчи" при Дворце творчества детей и молодежи. Девушки анимировали трогательную историю о том, как живая природа побеждает негативное влияние человека на окружающий мир. Примечательно, что декорации ролика старшеклассницы сделали из картона — материала вторичной переработки бумаги. Участники праздника, кстати, в ходе мероприятия собрали для рециклинга несколько десятков килограммов макулатуры!