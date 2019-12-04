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Музыка Культура

В филармонии представили органное искусство Франции и Испании

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской филармонии 2 декабря прошел концерт "Изысканная страсть — органное искусство Франции и Испании". Он был вторым в цикле "Музыка органов мира".

Фото: пресс-служба самарской филармонии

Органное искусство Франции и Испании трех столетий представила в этот вечер автор абонемента, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка России Людмила Камелина (орган). В концерте приняли участие артисты Академического симфонического оркестра Самарской филармонии: заслуженная артистка России Ирина Смолякова (скрипка), заслуженная артистка Самарской области Елена Трохина (виолончель) и Мелания Волкова (арфа). Вела концерт лектор-музыковед Ирина Цыганова. Программа вечера сопровождалась видеорядом.

В концерте звучал не только орган, но и арфа. Перед концертом Людмила Камелина объяснила, чем обоснован такой выбор инструментов для программы: "Арфа — довольно редко звучащий на сцене инструмент. В таком инструментальном составе подобная программа не звучала в Самарской филармонии уже давно. Именно потому, что концерт называется "Изысканная страсть", мне захотелось, чтобы в инструментальный состав ансамбля вошла и арфа, и струнные, которым подвластна передача самых бурных чувств в музыке. С одной стороны, такое сочетание инструментов — традиционно. Ведь даже Гендель писал музыку для арфы с органом. Довольно много произведений написано для этого состава композиторами эпохи Барокко. А что касается композиторов эпохи французского романтизма, то там арфа использовалась очень широко. Мы и сами делали переложения различных произведений для такого состава инструментов. Есть и оригинальная музыкальная литература — композиторы, которые писали для арфы, очень часто включали в состав ансамбля струнные и орган".

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