Дмитрий Азаров: "В 2020 г. не будет повышения тарифа на вывоз мусора"

Повышения тарифа на вывоз мусора в регионе не произойдет в 2020 году. Об этом на заседании Самарской губернской думы в среду, 4 декабря, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что согласно проекту поправок в приказ "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Самарской области", прогнозируется увеличение тарифа на вывоз мусора в рамках 4% ежегодно.

"Это уже вызвало много вопросов среди жителей области. Министерство из формальной логики действовало правильно, разместило информацию, прогноз, ориентированный на уровне инфляции. Но в условиях, когда мы не подвели итоги по тарифному регулированию первого года работы, говорить о повышении тарифов преждевременно. Оснований для этого разговора обстоятельного, вдумчивого нет. Таким образом, в 2020 году не будет повышения тарифа", — заявил губернатор.

Напомним, с 2019 г. региональным оператором по вывозу ТКО в Самарской области является ООО "ЭкоСтройРесурс", и в этом же году жители стали получать отдельные квитанции за вывоз мусора. Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 г. установлены в размере 598,16 руб. за 1 куб. метр.

Отметим, в начале октября облсуд удовлетворил иск депутатов и общественников, среди которых также Алексей Краснов и Михаил Матвеев, и отменил приказы, которыми были установлены тарифы на вывоз мусора. Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими.