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Суды Происшествия

Жительница Красноярского района отправилась в колонию из-за нежелания работать

КРАСНЫЙ ЯР. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе местную жительницу отправили в колонию из-за того, что она не пожелала устраиваться на работу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее, 5 декабря 2018 г., женщину осудили за фиктивную регистрацию мигрантов. Ей назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд обязал ее устроиться на работу.

Но женщина более полугода не трудоустраивалась и обманывала уголовно-исполнительную инспекцию, рассказывая о том, что якобы работает.

В результате суд отменил условное осуждение, и ближайшие полтора года сельчанка проведет в колонии.

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