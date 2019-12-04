Житель Новокуйбышевска пропил две стиральные машины родителей

В Новокуйбышевске суд рассмотрел уголовное дело 31-летнего местного жителя, ранее уже уличенного в кражах и грабеже. В этот раз его опять обвиняли в краже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В июле 2019 г. мужчина вынес из квартиры родителей две стиральные машины Samsung и Hansa и заложил их комиссионный магазин. Вырученные 8 тыс. руб. он потратил на алкоголь.

На суде новокуйбышевец признал вину. Его приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.