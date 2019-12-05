Под Тольятти задержан водитель из Тульской области с фальшивым свидетельством на перевозку опасных грузов

Инспекторы ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району на контрольно-пропускном пункте около с. Зеленовка изъяли у водителя фуры поддельное свидетельство на перевозку опасных грузов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Автомобиль MAN с цистерной под управлением 51-летнего жителя Тульской области был остановлен для проверки документов. Водитель предъявил сотрудникам полиции свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Подозрительный документ сотрудники органов внутренних дел изъяли и направили на экспертизу.

По итогам исследования специалистами дано заключение о том, что документ поддельный.

Как установили полицейские, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа" возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.