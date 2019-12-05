В Октябрьске решают кто должен назначать зарплату главе города

Глава Октябрьска Александра Гожая прокомментировала Волга Ньюс ситуацию с претензиями прокуратуры по поводу законности назначения ей зарплаты.

Напомним, ранее надзорный орган через суд оспорил Положение о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий главы города от 2015 года.

Как сообщала прокуратура, суд Октябрьска признал, что у главы города не было полномочий для самостоятельного установления зарплаты. По данным надзорного ведомства, 26 ноября это решение устояло в облсуде.

Александра Гожая пояснила, что в 2015 г. она действовала в рамках сложившейся практики и законодательства. "Все предыдущие главы города утверждали такое же Положение. По закону установление зарплаты руководителю муниципалитета относится к ведению органов местного самоуправения. Глава города является одной из ветвей этой власти", - отметила она.

По ее словам, действие Положения отменено с момента вынесения решения облсуда - с 26 ноября (решение на сайте суда пока не опубликовано, в администрации города его также еще не получили - прим. ВН). Поэтому речи о взыскании зарплаты за предыдущие годы не идет, говорит градоначальница.

Чтобы устранить проблему, горадминистрация инициировала внесение поправок в устав города - вопросы оплаты труда главы планируется прописать в нем. Публичные слушания по новому уставу назначены на 16 декабря. Вся процедура, по оценке Александры Гожей, может занять до полугода. Поэтому чтобы на этот период глава города не осталась без зарплаты, вопрос планируется вынести на рассмотрение гордумы, сообщила она.