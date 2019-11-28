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Муниципалитеты Власть и политика

Облсуд согласился с незаконностью зарплаты, назначенной главой Октябрьска себе

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд 26 ноября оставил в силе решение Октябрьского городского суда от 26 августа, признавшего незаконной зарплату, назначенную главой Октябрьска самой себе. Об этом сообщает прокуратура Октябрьска.

Напомним, ранее надзорное ведомство подало в суд иск с требованием признать незаконным Положение о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий главы Октябрьска от 26 октября 2015 года.

Суд признал, что у главы города не было полномочий для самостоятельного установления надбавок к зарплате.

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