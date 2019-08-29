Прокуратура считает незаконной зарплату, назначенную главой Октябрьска самой себе

Октябрьский городской суд 26 августа признал недействующим Положение о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий главы города. Об этом сообщает городская прокуратура.

Ранее городская прокуратура обнаружила, что глава города Александра Гожая вынесла постановление "Об утверждении Положения о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий Главы г. о. Октябрьск" № 949 от 26 октября 2015. По мнению надзорного ведомства, женщина не имела полномочий, чтобы принимать такие решения.

Надзорное ведомство потребовало признать положение недействительным. Также в связи с этим прокуратура внесла председателю городской думы представление о недопустимость нарушений, в том числе о противодействии коррупции. Однако, никто не отреагировал на эти требования.

В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием признать положение недействующими и не подлежащими применению с 26 октября 2015 года.

Напомним, летом 2018 г. Александра Гожая пыталась через суд приватизировать служебную квартиру — двушку площадью 45 кв. м, в которой она жила с начала 2017 г. по договору найма служебного помещения. Администрация города отказала, так как выделенное ей жилое помещение имеет статус "служебное жилое помещение" и приватизации не подлежит. Женщина пыталась оспорить этот отказ в суде, но безрезультатно.

А в конце мая — начале июня 2019 г. группа депутатов Октябрьска добивалась отставки главы города. В своем письме инициативная группа говорила, в частности, о том, что мэр установила себе ежемесячную надбавку к окладу — 300%, а также, а поездках за счет местного бюджета в служебные командировки, значительная часть которых не связана с решением вопросов муниципалитета.