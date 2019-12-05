Сантехника "Самарского Стройфарфора" получила награду на международном конкурсе

В Милане вручили награды победителям конкурса в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна "Best for Life Design". Лауреатом премии в номинации "Промышленный дизайн" была признана сантехника TM Sanita Luxe, которую производит "Самарский Стройфарфор".

Премия "Best for Life Design" собрала на конкурс лучшие решения в сфере строительства, ремонта, дизайна интерьера и ландшафта, благодаря которым и жилое, и рабочее пространство, и места отдыха не только поражают эстетикой, но становятся комфортными и экологически безопасными. Работы участников оценивали эксперты, в числе которых один из самых авторитетных дизайнеров мира Карим Рашид.

"Самарский Стройфарфор" представил на конкурс свою новинку — раковину AMPIR TM Sanita Luxe. И хотя сейчас в тренде минимализм, на заводе взялись за смелый проект и пополнили коллекцию сантехники умывальником в стиле русского ампира с рельефными формами и декоративными бортиками. "Почему мы решили сделать именно такую сложную раковину, наперекор модному минимализму и лаконичности? Сегодня, приезжая на выставки и мероприятия, мы редко видим что-то очень необычное и запоминающееся. Все больше производителей из разных стран делают похожую друг на друга сантехнику и теряют свои местные особенности дизайна. Мы подумали, что будет интересно сделать умывальник, основываясь на традициях русского ампира. И сделали!" — отметила Марина Служаева, руководитель развития ТМ Sanita Luxe.

Сегодня сантехника самарского предприятия готова удовлетворить вкус самого требовательного потребителя. ТМ Sanita Luxe по качеству и дизайнерским решениям не уступает известным европейским брендам, и награда такого статусного конкурса как "Best for Life Design" этому подтверждение.