В "Гудке" откроется выставка "Россия. Один день из жизни"

В ТРЦ "Гудок" (Самара, ул. Красноармейская, 131, 1 этаж, фойе у главного входа) 11 декабря, в 16:00, откроется фотовыставка "Россия. Один день из жизни" (0+).

Фотовыставка включает несколько сотен кадров, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. 340 профессиональных фотографов от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара запечатлели жизнь России: астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны.

Почетным гостем на открытии выставки станет Василий Прудников — российский фотограф, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель культурного проекта "РУСС ПРЕСС ФОТО", член Союза Журналистов РФ.