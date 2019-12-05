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В "Гудке" откроется выставка "Россия. Один день из жизни"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ТРЦ "Гудок" (Самара, ул. Красноармейская, 131, 1 этаж, фойе у главного входа) 11 декабря, в 16:00, откроется фотовыставка "Россия. Один день из жизни" (0+).

Фотовыставка включает несколько сотен кадров, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. 340 профессиональных фотографов от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара запечатлели жизнь России: астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны.

Почетным гостем на открытии выставки станет Василий Прудников — российский фотограф, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель культурного проекта "РУСС ПРЕСС ФОТО", член Союза Журналистов РФ.

Мероприятие пройдет в рамках творческого благотворительного проекта "Поколение М" и в целях поиска и развития талантливых детей в Самарской области. Аудитория "Поколения М" превышает 10 млн человек. Целями проекта являются развитие творческих способностей детей из регионов России и сбор средств на лечение тяжелобольных ребят.

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