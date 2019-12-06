Прокуратура опротестовала приговор трем сотрудникам тольяттинского УГРО

Надзорное ведомство не согласилось с переквалификацией действий оперативников Центрального райотдела полиции Александра Атаулова, Сергея Тарасенко и их начальника майора Владимира Шапшова и подало апелляционное представление в областной суд.

Напомним, уголовное дело поступило в Автозаводский суд с обвинением полицейских в получении взятки. На судебном следствии, длившемся девять месяцев, сторона защиты доказывала суду, что было совершено мошенничество - вымогая деньги за непривлечение к уголовной ответственности, Тарасенко и Атаулов знали, что никакого уголовного дела в отношении задержанного они возбудить не смогут и не стремились к этому, а просто обманывали гражданина.

Защита Шапшова при этом утверждала, что был не в курсе действий подчиненных.

Государственный обвинитель настаивала на изначальной квалификации и просил суд приговорить Шапшова к девяти годам лишения свободы, Тарасенко — к семи с половиной, а Атаулова — к восьми с половиной.

Федеральный судья Елена Телина все же переквалифицировала содеянное полицейскими на покушение на мошенничество и назначила Шапшову два года лишения свободы, Тарасенко — год и девять месяцев, Атаулову — полтора года.

Шапшов, не признающий свою вину и добивающийся полного оправдания, обжаловал приговор, а также подал в суд возражение на прокурорское представление.

"Несмотря на то что я сам обжалую приговор, из-за несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, касающихся моей причастности к совершенному преступлению, я считаю, что судом дана верная квалификация содеянного. А доводы, изложенные в представлении, на мой взгляд, нелогичны и необоснованы. Потому я просил вышестоящий суд отказать в удовлетворении этого представления", — заявил корреспонденту Волга Ньюс Владимир Шапшов.