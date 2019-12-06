В Самаре за неисполнение требования прокурора суд оштрафовал "ЭнергоСтрой" на 50 тыс. рублей

Суд Промышленного района признал ООО "ЭнергоСтрой" виновным в невыполнение законных требований прокурора, то есть в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб., об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник прокурора Промышленного района Ольга Романова.

По данным представителя прокуратуры, во время проверки соблюдения трудового законодательства по обращению сотрудников "ЭнергоСтроя", 2 августа 2019 г. было вручено учредителю данного юрлица требование о предоставлении необходимых документов, в том числе сведений о задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Но до 27 августа требуемые документы в прокуратуру не поступили, что могло препятствовать принятию полного комплекса мер прокурорского реагирования для защиты прав граждан.

"Поскольку за неисполнение требований прокурора без уважительных причин действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, 4 сентября в отношении ООО "ЭнергоСтрой" было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ. И при его рассмотрении суд Промышленного района признал юрлицо ООО "Энерго Строй" виновным и подверг его административному штрафу", — отметила Ольга Романова.