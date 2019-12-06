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АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta

ТОЛЬЯТТИ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta: обновленный прайс-лист на машины 2020 модельного года приурочили к выходу вариаторной модификации, пишет carclub.ru.

Базовая версия Vesta теперь носит название Standard вместо прежнего Classic. Комплектация Exclusive стала доступна для машин с механической коробкой и универсалов. В топовом исполнении стоит от 876,9 тыс. руб., седан с "ручкой" — от 839,9 тыс. рублей.

Vesta Cross в четырехдверном кузове оказалась доступнее сразу на 48 тыс. рублей (от 757 900). Из новой начальной комплектации исключили климат-контроль, обогрев ветрового стекла, боковые подушки безопасности и атмосферную подсветку салона.

Lada Vesta SW Cross обзавелась уровнем оснащения Comfort/Image за 799,9 тыс. руб. и доступным для него набором обогревов за восемь тысяч.

Обычные седаны стали дороже на 2-19 тысяч руб. в зависимости от комплектации. Меньше всего прибавили "люксовые" машины, больше всего — версия Luxe/Prestige. На шесть тысяч отдалились от покупателей "Весты Спорт" за счет появления обогрева руля.

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