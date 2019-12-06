За четыре дня полицейские из Самарской области задержали 68 скрывавшихся преступников

В Самарской области с 25 по 28 ноября полицейские провели оперативно-профилактического мероприятия "Розыск". За это время задержали 68 человек, находившихся в розыске за преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Из этого числа восемь человек разыскивались за тяжкие и особо тяжкие преступления, а 53 человека из 68 были объявлены в федеральный розыск. Семеро задержанных были заочно заключены под стражу.

Кроме того, с 25 по 28 ноября правоохранители нашли 39 пропавших без вести, в том числе 16 человек, с момента исчезновения которых прошло не более трех суток. Также установлены личности шести неопознанных трупов.

Помимо этого, полицейские разыскали 15 несовершеннолетних, ушедших из дома.