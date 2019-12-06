16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За четыре дня полицейские из Самарской области задержали 68 скрывавшихся преступников Гендиректора СОФПИЖС обвиняют в незаконном получении премий В Самаре задержаны пять мужчин с крупной партией наркотиков Ситуация с протекающими крышами в Самаре обернулась уголовным делом Двое рабочих из Самарской области погибли в Татарстане

Преступления Происшествия

За четыре дня полицейские из Самарской области задержали 68 скрывавшихся преступников

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области с 25 по 28 ноября полицейские провели оперативно-профилактического мероприятия "Розыск". За это время задержали 68 человек, находившихся в розыске за преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Из этого числа восемь человек разыскивались за тяжкие и особо тяжкие преступления, а 53 человека из 68 были объявлены в федеральный розыск. Семеро задержанных были заочно заключены под стражу.

Кроме того, с 25 по 28 ноября правоохранители нашли 39 пропавших без вести, в том числе 16 человек, с момента исчезновения которых прошло не более трех суток. Также установлены личности шести неопознанных трупов.

Помимо этого, полицейские разыскали 15 несовершеннолетних, ушедших из дома.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5