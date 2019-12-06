В Самарской области открылся второй универсальный центр для предпринимателей "Мой бизнес"

5 декабря в Отрадном прошло торжественное открытие центра "Мой бизнес". С этого дня предприниматели города в формате "единого окна" смогут получить необходимые меры государственной поддержки для развития своего бизнеса.

Запуск нового офиса для представителей делового сообщества стал возможным благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Мероприятие посетил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов:

"Поздравляю всех жителей города с этой возможностью — одними из первых в регионе воспользоваться качественными, современными услугами центра "Мой бизнес"! Благодарю администрацию города и его главу за проявленную инициативу. Правительство региона никому не навязывало открытие этих центров. Нам принципиально важно, чтобы инициатива исходила от самих муниципальных образований, ставивших в приоритет развитие малого и среднего предпринимательства. Среднее количество таких центров в субъектах России — 2-3. До конца года мы намерены открыть в общей сложности четыре центра "Мой бизнес", а к концу 2022 года их будет 10. Это принципиальное решение нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова".

Сразу после открытия центра "Мой бизнес" в администрации города провели расширенное совещание с участниками бизнеса, администрацией города, руководителями региональных институтов поддержки на тему "Национальный проект "Малый и средний бизнес": новые возможности в борьбе за лидерство". Участники совещания обсудили перспективы развития сферы малого и среднего предпринимательства в городах, планы на 2020 год и совместные мероприятия, которые помогут реализовать бизнес-потенциал тысячам предпринимателей и тем, кто только задумывается о собственном деле.