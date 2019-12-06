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В Самару привезут уникальную выставку "Государь. Воин. Защитник веры"

МОСКВА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей командировки в Москву встретился с представителями Общественного Фонда им. Великой Княгини Евдокии Московской и представителями духовенства Русской Православной церкви. Стороны обсудили возможность организации в Самаре выставки "Государь. Воин. Защитник веры", посвященной 630-летию блаженной кончины святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Уникальные исторические артефакты, которые никогда не покидали Сергиево-Посадский музей-заповедник, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии, смогут увидеть жители и гости Самарской области.

Великого князя Дмитрия Ивановича многое связывало с преподобным Сергием Радонежским, который оказал ему поддержку в объединении русских земель, прекращении междоусобных войн, дал благословение на решающее сражение на Куликовом поле. Поэтому среди представленных ценностей будет фелонь преподобного Сергия Радонежского, его сандалии и два креста‐мощевика — родовая святыня великокняжеского дома Дмитрия Донского.

Сейчас выставка проходит в Государственном историческом музее в Москве. По словам настоятеля Храма Преподобной Евфросинии, великой Княгини Московской в Котловке Клавдиана (Сафонова), выставка произвела резонанс и вызвала огромный интерес у жителей и гостей Москвы, а также — археологов, ученых, историков и православных верующих. Помощь в организации выставки оказало Представительство Самарской области в Москве.

"Все с глубоким уважением и почитанием относятся к преподобному Сергию Радонежскому. И многие посетители выставки, на мой взгляд, были счастливы увидеть воочию такие артефакты 14 века, — отметил Клавдиан. — Мы очень благодарны и губернатору Самарской области, и сотрудникам представительства региона в Москве, которые откликнулись на наш призыв и помогли нам организовать перевозку артефактов. И мы это сделали успешно".

Самара станет вторым городом, куда привезут уникальные исторические ценности. Открыться выставка должна в 2020 г., она будет приурочено ко Дню города. "Я очень рада, что Самара первая примет эту выставку, — отметила Любовь Акелина, председатель фонда "Региональный Благотворительный общественный фонд имени Великой Княгини Евдокии Московской". — Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров хорошо знает историю и интересуется ею. Он заинтересован в том, чтобы жители Самарской области смогли прикоснуться к истории и увидеть эту выставку".

Любовь Акелина узнала от главы региона, что Самара очень тесно связана со святителем Алексием, который был воспитателем великого князя Дмитрия Донского. "Мы дополним эту выставку и другими раритетными вещами. Она будет связана и со святителем Алексием — покровителем Самары. Мы постараемся сделать все, чтобы самарцы увидели уникальные вещи, которые связаны и со святителем Алексием. Думаю, что это будет приятной неожиданностью для всех", — заверила председатель фонда.

В Самаре выставка будет проходить в течение нескольких недель.

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