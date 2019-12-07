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Сызранец после застолья украл телевизор у друга

СЫЗРАНЬ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани полицейские направили в суд уголовное дело по факту кражи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в октябре 2019 г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый за совершение имущественных преступлений 46-летний житель Сызрани похитил у своего знакомого телевизор. В этот день он находился в гостях у своего друга, где распивал с ним спиртные напитки. Владелец жилплощади сильно захмелел, а после уснул в одной из комнат квартиры.

Оставшись один, подозреваемый заприметил телевизор, который стоял на полке мебельной стенки. Мужчина решил украсть технику, поскольку нуждался в деньгах и планировал продать дорогостоящую вещь. Воспользовавшись тем, что квартира расположена на первом этаже и удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, предполагаемый злоумышленник вынес телевизор через окно.

Полицейские выяснили приметы злоумышленника, провели оперативные мероприятия по отработке мест возможного сбыта похищенного. По данным собранным полицейскими следует, что технику подозреваемый сдал в ломбард. При этом сделал это он не сам, а с помощью своего еще одного знакомого. У мужчины отсутствовал паспорт, а без него сдать вещь он не мог. Вот и пришлось ему уговорить товарища помочь. Откуда у него телевизор, подозреваемый рассказывать "добровольному помощнику" не стал. Мужчина сослался на то, что техника принадлежит ему. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

В настоящее время жителю города Сызрань предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража" В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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