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Преступления Происшествия

В Самаре рецидивист украл после застолья у знакомого телефон

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратился 37-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него был украден сотовый телефон.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, подробно опросили потерпевшего, установив подробности произошедшего.

Из собранных полицейскими материалов следует, что в ночное время суток потерпевший вместе со своим 31-летним знакомым распивали спиртные напитки в доме на ул. Куйбышева. После окончания застолья, старший из приятелей обнаружил пропажу сотового телефона. Самостоятельные попытки найти пропавшее не увенчались успехом. Более того, у мужчины появились подозрения о причастности своего друга к пропаже ценного имущества.

Стражи порядка установили личность второго участника застолья — им оказался ранее не однократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за грабеж, безработный местный житель.

Располагая сведениями о местах возможного появления, оперативники задержали мужчину на территории областного центра. Похищенный сотовый телефон обнаружили у подозреваемого и изъяли. В скором времени средство связи вернут законному владельцу.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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